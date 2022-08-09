عاجل.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الاقليمية.

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسى، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما تم بحث بعض الموضوعات فى إطار علاقات التعاون الثنائى، وثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ومن جانبه أكد الرئيس على الروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى إطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير، وقد تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذى تشهده حالياً أطر التعاون الثنائى بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى إطار صون الأمن القومى العربى.