وزير التموين ومحافظ بنى سويف يتفقدان الصوامع بكوم أبوراضى

جدة - نرمين السيد - قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، بجولة تفقدا خلالها صوامع كوم أبوراضى بالواسطى، لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد القمح المحلى، ضمن برنامج زيارة وزير التموين للمحافظة، والتى تضمنت تفقد مكتب التموين المطور بشرق النيل وافتتاح السجل التجارى المميز وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.





جاء ذلك فى بيان صادر اليوم الثلاثاء عن المحافظة.

وتفقد الوزير والمحافظ صوامع تخزين القمح بكوم أبو راضى والتى تتكون من 12 خلية معدنية، سعة الخلية 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن، حيث تم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم والتى تطبق نظم حديثة فى إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، ويتوافر بالصوامع كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين لضمان استمرار عمليات صرف الأقماح منها "سواء المحلية أو المستوردة" على مدى العام، والتى تتم بمعرفة لجنة البرامج بوزارة التموين بحسب نسب الخلط المقررة من الوزارة.

وأكد وزير التموين أهمية تلك الصوامع للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنه يجرى تطوير الصوامع على مستوى الجمهورية وتجهيزها بمنظومة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح وسهولة معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية وكذلك صرف الأقماح للمطاحن فى سهولة ويسر ودون تدخل العنصر البشرى.

من جانبه، أشار محافظ بنى سويف إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الأقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الأقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات، لافتا إلى أن إجمالى الكميات الموردة وصل إلى أكثر من 230 ألفا و272 طنا بنسبة تعدت 100% من المستهدف.

وثمن المحافظ التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية فى نظام إدارة الصوامع بأحدث تكنولوجيا التخزين والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات مما يسهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالى المحافظة.

كما تفقد وزير التموين ومحافظ بنى سويف، الموقع المقترح لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 95 فداناً، ضمن بروتوكول التعاون الذى وقعته المحافظة مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين والهيئة العامة للموانى البرية والجافة، والتى من المقرر أن تتضمن خدمات للمنطقة الصناعية وصناعات تكميلية وتجميعية وهناجر تخزين ومناطق إدارية وخدمية لخدمة المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى.

وأوضح وزير التموين أن مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية سيشترك فى تنفيذه 3 أطراف معنية، وهى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، محافظة بنى سويف، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وسيتم البدء فى التنفيذ عقب الانتهاء من كل الدراسات والذى سيخدم المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، من خلال إنشاء صناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة لخدمة مصانع المنطقة.

فيما أكد المحافظ أهمية البدء فى تنفيذ المشروع الذى يعتبر خطوة تنموية نوعية فى إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والتى تأتى وتتسق مع توجه الدولة المصرية نحو التوسع فى إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وأشار إلى أن بنى سويف تسعى لأن تكون فى طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لاسيما مع امتلاكها الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التى تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات الماضية.