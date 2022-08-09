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التعليم: استمارات الطلاب الناجحين بالثانوية العامة فى المدارس الخميس المقبل

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 06:29 مساءً - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة تم تسلمها اليوم الثلاثاء، من مجمع الوثائق الصناعي ويجري الآن مراجعة بياناتها في جميع القطاعات، وسوف تسلم غدا الأربعاء للمديريات، وستكون متوفرة بالمدارس يوم الخميس 11 أغسطس لتسليمها للطلاب.

 

 

 

وأضاف الوزير فى تصريحات له: "من يتقدم بتظلم ويتم دعوته للاطلاع بمقر الكونترول يتسلم كراسة الاسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والبابل شيت الخاص به ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه فى حضور ولى الأمر أثناء جلسة الاطلاع كى يتأكد من النتيجة، ولكن لا يجوز الاعتداد بأى شئ مكتوب على ورقة الاسئلة".

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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