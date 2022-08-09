وذكرت محافظة أسوان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت بتنفيذ حملة استهدفت رفع 78 حالة إشغال بنطاق حى غرب داخل شوارع أبطال التحرير وكورنيش النيل والشواربى، وتم تسليم المضبوطات من الخضروات والفاكهة لدور رعاية البنين والبنات، مع مصادرة معدات النباشين.
بدوره، قال رئيس مدينة أسوان سيد مدنى، إن ذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية سواء الصادر لها قرارات إزالة، أو الإزالة الفورية فى المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 7 حالات تعد بقرية العتمور قبلى بكوم أمبو فى أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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