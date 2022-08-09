إزالة 7 حالات تعد بقرية العتمور قبلى بكوم أمبو فى أسوان

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو فى محافظة أسوان حملة مكبرة استهدفت إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بقرية العتمور قبلى، وذلك على مساحة 1663 م2، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.





وذكرت محافظة أسوان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت بتنفيذ حملة استهدفت رفع 78 حالة إشغال بنطاق حى غرب داخل شوارع أبطال التحرير وكورنيش النيل والشواربى، وتم تسليم المضبوطات من الخضروات والفاكهة لدور رعاية البنين والبنات، مع مصادرة معدات النباشين.

بدوره، قال رئيس مدينة أسوان سيد مدنى، إن ذلك يأتى فى إطار تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية سواء الصادر لها قرارات إزالة، أو الإزالة الفورية فى المهد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.