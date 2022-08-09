وزير الخارجية يتلقى اتصالا من مدير عام الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

جدة - نرمين السيد - تلقى اليوم، اليوم الثلاثاء ، وزير الخارجية، سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اتصالا هاتفيا من جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أشاد خلال الاتصال بمستوى التعاون المستمر بين مصر والمنظمة على شتى الأصعدة وفى مختلف موضوعات عملها، بما فى ذلك استراتيجية اليونيدو للمناخ التى يتم التشاور حاليا حولها مع الدول الأعضاء بالمنظمة وتمثل خطوة هامة على صعيد تنسيق السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، وخاصة فى القطاعات الصناعية. على جانب آخر، ذكر السفير حافظ أن الاتصال الهاتفى تطرق إلى سبل التعاون بين مصر واليونيدو فى إطار الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر المقبل، حيث تم استشراف آفاق التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد.

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