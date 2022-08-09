تعرف على منافسى الأهلي والزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:23 مساءً - أقيمت عصر اليوم الثلاثاء، قرعة النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" لتكشف عن منافسى الأهلي والزمالك في الموسم الجديد للمسابقة القارية 2022-2023.

ويشارك فى دورى الأبطال كل من الزمالك والأهلى، ممثلين عن مصر فى البطولة، بينما تشهد الكونفدرالية مشاركة فريقى بيراميدز وفيوتشر الذى يسجل ظهور الأول فى المسابقة عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى مشواره فى دوري الأبطال بدءا من دور الـ32 للمسابقة، بينما يشارك الزمالك في البطولة الأفريقية فى الدور التمهيدي (دور الـ64).

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى مع الفائز من مباراة فريقي الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسى في دور الـ 32 من البطولة.

فيما أسفرت القرعة عن وقوع نادي الزمالك وجهًا لوجه أمام ايليكت سبورت التشادي ، ضمن منافسات منافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.

وفي حالة تخطي الزمالك للدور التمهيدي الأول، سيواجه الفائز من فلامبو البورندوي والإتحاد الليبي، في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الاتحاد الأفريقى على الموقع الرسمي مواعيد الجولات التمهيدية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية :

الدور التمهيدي يقام ذهابا خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

أما ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر، والإياب بعد أسبوع بالتمام 14-16 من نفس الشهر.

كان كاف قرر عدم مشاركة 6 أندية فى مباريات الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة 2022 / 2023 الذى ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهي "الأهلى والوداد المغربى والرجاء المغربى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولى".

وستشهد مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة ستشهد مشاركة 58 ناديا من جميع الدول الأفريقية المسجلة فى الاتحاد الأفريقي، على أن يشارك 50 فريقًا فى بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.