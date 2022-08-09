بعد القبض عليه.. المتهم بقتل فتاة الشرقية يعترف بقتلها انتقاما لتخليها عنه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:23 مساءً -

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم القبض على الشاب المتهم بقتل فتاة بالشرقية بعدة طعنات بمدخل عمارة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

حيث تبلغ لقسم أول الزقازيق من الأهالي قيام شخص بالتعدي على فتاة بطعنها بسلاح أبيض "سكين" عدة طعنات أودت بحياتها، وذلك أثناء دخولها عقار "عمارة زيدان"، بحى المنتزه دائرة القسم.

على الفور أنتقل مفتش قطاع الامن العام وضباط إدارة البحث الجنائى وأمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "إسلام محمد فتحى محمد مصطفى طرطور"، من مواليد 15 يونيو 2000، طالب بكلية الإعلام بأكاديمية الشروق، ومقيم بالشروق، وتم ضبطه بحوزته قطعة سلاح أبيض "سكين".

وبمناقشة المتهم المذكور أعترف تفصيليا بقيامه بقتل صديقته المدعوة "سلمى بهجت محمد محمود شعلة"، من مواليد 1 يناير 2000، طالبة بذات الكلية ومقيمة بشقة في العقار الكائن بشارع الشيخ بدائرة مركز أبو حماد.

وبمناظرة جثة المجنى عليها تبين أنها مسجاه أرضاً بمدخل العقار محل البلاغ، وبها 17 طعنة "15 من الامام وطعنتان من الخلف"، وبمناظرة المتهم تبين وجود رسم على صدره باللون الأسود مدون عليه "سلمى حبيبتى"، ورسم أخر على ذراعه الأيمن باللون الأحمر مدون عليه "سلمى".

وبمناقشة المتهم قرر قيامه بقتل المجنى عليها بدافع الانتقام منها، لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قام خلالها بمساعدتها، الا أنها قامت مؤخراً بالتخلى عنه وإنهاء تلك العلاقة دون رغبته، مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة قتلها على غرار واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة "نيرة أشرف"، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإعداد السلاح الأبيض المستخدم "السكين"، ونظراً لعلمه بتردد المجنى عليها على مقر جريدة "عيون الشرقية الآن"، جريدة وموقع أخبارى، للتدريب، الكائنة بالعقار محل الواقعة، قام اليوم بانتظارها أمام العقار، ولدى وصولها باغتها بعدة طعنات، فاحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وجارى عرض المتهم على النيابة.