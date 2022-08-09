قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي ينتظر الفائز من اتحاد المنستير التونسي وبطل رواندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 05:23 مساءً - ينتظر النادي الأهلي الفائز من إتحاد المنستير التونسي واي بي ار الرواندي، بعدما وقع الثنائي وجها لوجه بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم لمنافسات الدور التمهيدي البطولة فى نسخة 2022-2023.

مواعيد الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تنقسم الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أفريقيا إلى دورين، هما الدور الأول الذي تُقام فيه 26 مباراة بنظام الذهاب والإياب، والدور الثاني الذي تُقام فيه 16 مباراة.

ونشر الاتحاد الأفريقى على الموقع الرسمي مواعيد الجولات التمهيدية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية :

الدور التمهيدي يقام ذهابا خلال الفترة من 9 لـ11 سبتمبر، والإياب بين يومي 16 و18 من نفس الشهر.

أما ذهاب دور الـ32 فيقام بين يومي 7 و9 أكتوبر، والإياب بعد أسبوع بالتمام 14-16 من نفس الشهر.

بينما الكونفدرالية الأفريقية فتنقسم الأدوار التمهيدية فيها إلى 3 أدوار، حيث يُلعب الدوران الأول والثاني بالتزامن مع دوري أبطال أفريقيا.

مباريات الدور التمهيدي الأول تُلعب أيضا بين يومي 9 و11 سبتمبرالمقبل في الذهاب، بينما تُقام مباريات الإياب بين يومي 16 و18 من الشهر نفسه.

أما الدور التمهيدي الثاني فتُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 7 و9 أكتوبر من العام الجاري، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 14 و16 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث، والذي يضم الفرق الخاسرة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 2 نوفمبر ذهابا، و9 من نفس الشهر إيابا.

كان كاف قرر عدم مشاركة 6 أندية فى مباريات الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة 2022 / 2023 الذى ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وهي "الأهلى والوداد المغربى والرجاء المغربى والترجى التونسى وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولى".

وستشهد مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذه النسخة ستشهد مشاركة 58 ناديا من جميع الدول الأفريقية المسجلة فى الاتحاد الأفريقي، على أن يشارك 50 فريقًا فى بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

ويشارك فى دورى الأبطال كل من الزمالك والأهلى، ممثلين عن مصر فى البطولة، بينما تشهد الكونفدرالية مشاركة فريقى بيراميدز وفيوتشر الذى يسجل ظهور الأول فى المسابقة عبر التاريخ.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى وبيراميدز دوري الأبطال والكونفدرالية على الترتيب من دور الـ32، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر فى الدور التمهيدي (دور الـ64) فى البطولتين.