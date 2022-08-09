جامعة بنى سويف تخصص 3 معامل لتنسيق الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن تخصيص ثلاثة معامل داخل الجامعة لتنسيق المرحلة الأولى من طلاب الثانوية العامة وفقًا للحد الأدنى المعلن، وذلك لمدة خمسة أيام فى الفترة ما بين 11 و15 أغسطس الجارى.





وقال رئيس الجامعة، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، إنه تم اختيار معمل الحاسب الآلى بكلية الإعلام، ومعمل الحاسب الآلى بكلية الآداب بالحرم الجامعى غرب النيل بمدينة بنى سويف، ومعمل الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالمجمع الثانى شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وتخصيص نخبة من العاملين ذوى الخبرة فى مجال الحاسب الآلى وأعمال التنسيق، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للطلاب.

وشدد على ضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، لموجهة وباء فيروس كورونا.

وأوضح أن الجامعة لديها عدد من الكليات والمعاهد الفريدة المتميزة والبالغ عددها 32 كلية ومعهدا، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهى مجمع غرب النيل، والتعليم صناعى، ومجمع المدينة الجديدة بشرق النيل، مشيرا إلى أن الجامعة تنفرد عن غيرها من الجامعات الأخرى داخل مصر والشرق الأوسط بعدد من الكليات وهى علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن العديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة التى تواكب سوق العمل المحلى والدولى.

فى السياق، أجرى نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب الدكتور جمال عبد الرحمن، جولة تفقدية داخل المعامل، للتأكد من جاهزيتها قبل استقبال الطلاب، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، معلنا أن المعامل سوف يبدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، مع تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الهمم وتزويدها بمتخصصين، لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.