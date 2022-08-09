مكتب التنسيق الإلكترونى بجامعة طنطا يستقبل طلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، جاهزية مكتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة بدءً من يوم الخميس المقبل، موضحًا أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.





وأشار رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تجهيز معامل بكليتى الصيدلة والعلوم بالإضافة لمبنى المكتبة المركزية للعمل طوال أيام التنسيق لمساعدة الطلاب على إنهاء أعمال تنسيق الإلكترونى، خلال مراحل التنسيق المختلفة، موضحا أنه تم توفير الإمكانات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لإتمام تسجيل رغباتهم. وشدد "زكى" على التزام الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعامل أولا بأول، علاوة على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتجهيز أماكن انتظار لأولياء الأمور، بما يضمن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان أمن وسلامة الجميع.

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