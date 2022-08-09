معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، أن معامل التنسيق الإلكترونى بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الاولى من الثانوية العامة وفقا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالى وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس، وحتى الاثنين 15 أغسطس الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02%، الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17%، الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة64.51%.





بدوره، أكد الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الراحة للطلاب فى تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق بالجامعة، مشيرا إلى وجود متخصصين من مركز المعلومات لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب للتسجيل بصورة صحيحة. وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات المجهز بعدد 20 جهاز حاسب آلى، ومعمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات المجهز بعدد 18 جهاز حاسب آلى بمقر الجامعة بقنا، كما تم تخصيص معمل حاسب آلى بمقر كلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز.

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