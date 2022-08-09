محافظ الشرقية: نسعى لتذليل العقبات أمام المزارعين لتحقيق الاكتفاء الذاتى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.





وأشار وكيل وزارة الزراعة المهندس على لاشين، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بتنظيم ندوات إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف «جيزة 94» لمزارعى قريتى طاروط والعزيزية بمركزى الزقازيق ومنيا القمح بحضور عدد من المزارعين، حيث تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديثة فى جنى المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة فى تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وفى سياق آخر، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب أهمية الدور الذى تقوم به لجان إدارة المتابعة الميدانية بمختلف المراكز والمدن والأحياء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومعالجة أوجه القصور، موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير فى العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وفى هذا الإطار، كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام عبده سالم باستمرار متابعة التزام أصحاب الورش والأعمال الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة طبقا للتوقيت الصيفى من الساعه 8 صباحًا حتى 7 مساءً، تنفيذًا لقرارات الدولة فى هذا الشأن، وذلك لعدم إزعاج المواطنين وتوفير جو هادئ لهم وإعادة الإنضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أن الإدارة قامت بتشكيل فرق عمل للمرور على الورش الحرفية بمراكز: (الزقازيق - أبو حماد - ديرب نجم - منيا القمح - مشتول السوق - حى أول - حى ثان)، للتأكد من التزام أصحابها بالغلق طبقًا للمواعيد المحددة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وعلى صعيد متصل، كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التى تقاعس أصحابها عن دفع جدية تقنين أوضاعهم.

وفى السياق، أجرت اللجان المشكلة مرورا على المنازل بالوحدة المحلية بقصاصين الشرق بمركز ومدينة الحسينية وتم التنبيه على 11 من أصحاب المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالى الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

من ناحية أخرى، أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذى لن يدخر جهدًا فى حل مشكلات المواطنين لتقديم أفضل الخدمات ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة بكل القطاعات الخدمية والتنموية.

ووجه المحافظ -فى تصريح - محمد الأباصيرى رئيس حى ثان الزقازيق برفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الرؤية داخل نفق المشاة بشارع وادى النيل بمدينة الزقازيق حرصًا على سلامة المواطنين.