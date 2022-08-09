عاجل- وزير التعليم يعلن موعد استلام استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن استمارات النجاح الرسمية المؤمنة، الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2022، جرى تسليمها اليوم الثلاثاء، من مجمع الوثائق الصناعية، ويجرى الآن مراجعة بياناتها فى جميع القطاعات.
وأضاف الوزير فى منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن تسليم الاستمارات، غدا الأربعاء، للمديريات التعليمية على أن تكون متوفرة بالمدارس يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، لتسليمها لطلاب الثانوية العامة.
واعتمد وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2022، مساء الجمعة الماضى بنسبة نجاح 75.04%.
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