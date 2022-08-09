ورشة عمل بنادى القرية الذكية لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل بنادى القرية الذكية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance وذلك لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية للمحليات lgs.gov.eg وذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية فى ضوء خطه التحول الرقمى التى تنفذها الدولة.





وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن الورشة شهدت عرض طرق تقديم الطلبات والدفع من خلال بوابة الخدمات الحكومية للمحليات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر الغنترنت دون الحاجه إلى زيارة المركز التكنولوجى، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع التكدس داخل المراكز التكنولوجية بالجيزة.

كما شملت الورشة شرح التحديثات التى تمت على منظومة المراكز التكنولوجية مثل طلبات التسجيل المكانى وطلبات الاشتراطات البنائية الجديدة وغيرها من الاليات التكنولوجية الحديثة.

حضر الورشة ممثلو المركز التكنولوجى بالمحافظة والمراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن الجيزة.