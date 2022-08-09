محافظ الغربية يتفقد مستشفى مبرة المحلة عقب تطويره

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الثلاثاء، أقسام مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى بالمحلة الكبرى، يرافقه مدير عام التأمين الصحى الدكتور سيد جلال، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى عقب تطويرها.





بدأت الجولة، بحسب بيان صادر اليوم، بتفقد وحدة الرعاية الحرجة، والتى تضم 4 أسرة باطنة، و4 قلب، و3 عناية متوسطة، و6 أسرة عناية أطفال، و21 حضانة، بالإضافة إلى 6 أسرة عزل كورونا تتنوع بين متوسطة ومركزة، ووحدة الحضانات، والتى وصلت الطاقة الاستيعابية لها إلى 21 سريرا، فضلاً عن تفقد "تانك" الأكسجين وجهاز فرم النفايات الطبية والمخصصة للتخلص من المخلفات الصحية الخطرة باستخدام الفرم والتعقيم بدلا من الحرق.

وتفقد المحافظ، وحدة الغسيل الكلوى، والتى تشمل 14 ماكينة، وتخدم الوحدة 63 حالة متنوعة بين طوارئ وحالات غسيل منتظم، كما تابع معمل التحاليل، بجانب تفقد قسم الأشعة، والذى يقدم خدمة الأشعة المقطعية والـ X-Ray، وتفقد قسم الطوارئ والاستقبال.

من جانبه، أوضح مدير عام التأمين الصحى أن مستشفى المبرة العام بالمحلة عقب عمليات التطوير وصلت الطاقة الاستيعابية لها إلى 108 أسرة خدمات، و125 سريرا داخليا، و8 أسرة عزل، وذلك فى إطار اهتمام الدولة برفع كفاءة الرعايات المركزة ووحدات حديثى الولادة ودعمها بالاحتياجات والتجهيزات الطبية الحديثة، وضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الرعايات والحضانات.