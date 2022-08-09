وقال المحافظ، خلال جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال الاستعدادات لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، إن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق "شرم الشيخ/ طابا" من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارٍ تنفيذها.
وتفقد المحافظ معدلات ونسب التنفيذ لأعمال تطوير طريق السلام التى تشمل التوسعة والرصف وأعمال الإنترلوك والمشايات والإضاءة وأعمال التجميل وإنشاء الممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ، وأعمال تطوير أيقونة وميدان السلام التى تشمل أعمال مد شبكات رى وتشجير ومساحات خضراء وأعمال إضاءة وأعمال تجميلية وسوارى أعلام.
وشدد على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل؛ للانتهاء من تلك الأعمال فى التوقيتات المناسبة، استعدادا لبدء فعاليات المؤتمر.
كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للقرية التراثية التى يتم إنشاؤها بمضمار الهجن بشرم الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل 10 ورش حرفية، كما تفقد أعمال إنشاء مسجد الهجن، والمرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، والوحدة البيطرية.
وتفقد أعمال تنفيذ رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الطبيعية بمنطقة السفارى بشرم الشيخ بتكلفة 11 مليون جنيه، بالإضافة لأعمال لاند سكيب وممشى لموقع مشاهدة الطيور التى تواكب موعد عبورها أثناء فترة المؤتمر، وكذا أعمال التوسعات لمحطة المعالجة بتكلفة 105 ملايين جنيه بسعة 7500 متر مكعب / يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز الرصد الأمنى بشرم الشيخ سبتمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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