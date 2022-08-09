محافظ الإسكندرية يؤكد حرص الدولة على دعم وتشجيع المناخ الاستثمارى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف حرص الدولة على تشجيع المناخ الاستثمارى بالإسكندرية على نطاق أوسع وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وذلك فى إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.





وأشار "الشريف"، خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، بحضور رئيس المنطقة الحرة أيمن عبد العزيز، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم الموارد المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة.

واستمع المحافظ إلى عرض تقديمى من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، حيث تم مناقشة جدول أعمال الجلسة وأهم المشروعات الجديدة والتكاليف الاستثمارية لها.

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهورى رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدانا، 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، و32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهى منطقة كاملة تحتوى على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعى، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحى والصناعى.

وأوضح أن إجمالى عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 402 مشروع بإجمالى رؤوس أموال للمشروعات بلغ 4.9 مليار دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التى توفرها المشروعات بالمنطقة 51 ألفا و435 عاملا وعاملة، ووصلت إجمالى صادرات المشروعات 3.9 مليار دولار خلال عام 2021.

وفى سياق آخر، وجه محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية وفقا لبيان المحافظة، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء أسفرت عن غلق 23 مقهى و195 محل مخالف، والتحفظ على عدد 6913 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 5078 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 594 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد "الشريف" أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.