التعليم العالى تبحث التعاون العلمى والبحثى مع جامعة أريزونا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الثلاثاء الدكتور محمد ثروت ممثل جامعة أريزونا الأمريكية والأستاذ بقسم الفيزياء والضوء بالجامعة؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور طارق على عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر بجامعة بنى سويف، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تعكس أواصر الصداقة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصرى.

كما تناول اللقاء مناقشة مشروع مقترح لإنشاء معامل مركزية؛ لحل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجات الصناعة فى مصر، وكذلك تحقيق أولويات خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية ومنها: تحلية المياه، والطاقة، وذلك بالاستفادة من كافة الإمكانيات والتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، فى ظل ما تمتلكه من إمكانات وكوادر بشرية متميزة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المشتركة فى مجال العلوم والتكنولوجيا بما يسهم فى تحقيق النهضة الشاملة فى مصر.

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بمشروع إنشاء معامل مركزية بما يخدم أغراض الصناعة، واحتياجات الدولة وخاصة فى المجالات ذات الأولوية مثل تحلية المياه، موجهًا بضرورة وضع خطة محددة تتضمن المجالات التى سوف تهتم بها هذه المعامل، وكيفية إدارتها، ومصادر تمويلها، ومواصفات العاملين بها.

وأكد وزير التعليم العالى على أهمية الاستفادة من المعامل البحثية والتجهيزات والإمكانات المتميزة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى هذا المشروع.

وأشاد الدكتور محمد ثروت بمستوى البحث العلمى فى مصر وحجم الإنفاق على الأبحاث العلمية، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية فى العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التعاون مع مصر، خاصة فى مجالات البحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.