نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع هنا… تقديم كلية الشرطة ضباط متخصصين 2022 المؤهلات المطلوبة والرابط moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تقديم كلية الشرطة ضباط متخصصين 2022، حيث يريد المئات من الخريجيين الجامعيين في جمهورية مصر العربية التعرف على طريقة التقديم بكلية الشرطة المصرية الدفعة الجديدة العامة 2022/2023 الخاصة للضباط المتخصصين، وسنتعرف معكم على على شروط المطلوبة، وما هي التخصصات المشمولة هذا العامة العام بالتفصيل، وازاي تقدم عبر الانترنت من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية، فتابعوا معنا حيث يتبقى أقل من 10 أيام على انتهاء التقديم الإلكتروني، فاقرأوا حتى النهاية حيث إن كل تفصيلة ستهمكم في موقع ثقفني.

الضباط المتخصصين الشرطة 2022

وقد تم الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في نهاية شهر يوليو 2022 من قبل السيد رئيس كلية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم عن موافقة السيد وزير الداخلية المصري محمود توفيق على قبول دفعة أكتوبر 2022، والتي ستشمل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذي تعرفنا معهم على تنسيق كلية الشرطة 2022/2023.

وتشمل هذه الدفعة الضباط المتخصصين لكلية الشرطة، وهم من خريجي الجامعات في التخصصات التي حددتها الكلية، وقد بدأ بالفعل التقديم في كلية الشرطة وكذلك الكليات العسكرية الأخرى في مطلع شهر أغسطس 2022، والتي ستبدأ بتقديم البيانات في الاستمارة الالكترونية، وبعدها سحب الملفات، فتابعوا معنا.

موعد تقديم أكاديمية الشرطة 2022/2023

وأعلنت وزارة الداخلية عن الموعد الذي سيتاح فيه التقديم الإلكتروني لحجز موعد سحب الملفات، وفي حالة اذا كنتم راغبين في التقديم، فيجب عليكم التقديم إلكترونيا في خلال هذه الفترة، وبعد هذه الفترة يقفل التقديم الإلكتروني، وتبدأ اختبارات التقديم والمفاضلة بين المتقدمين، من الذكور والإناث.

يبدأ التقديم من خريجي الثانوية والجامعات من يوم 1 أغسطس 2022 ميلادي.

يستمر التقديم حتى يوم الخميس يوم 18 أغسطس 2022 ميلادية.

وقد تعرفنا معكم أيضا على رابط الالتحاق بالكلية الحربية 2022، فتابعوا.

المؤهلات الجامعية المطلوبة في للضباط المتخصصين

واذا كنت ترغب في التقديم على الضباط المتخصصين، فيجب عليك أن تحمل أحد هذه المؤهلات، مع العلم أن القبول من ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية يقبل من تقدير مقبول، وباقي المؤهلات لا تقبل أقل من تقدير عام جيد، وهذه التخصصات نتابعها معكم حسب ما جاء في منشور وزارة الداخلية في المؤتمر، حصريا في موقعكم ثقفني، وهي:

الطب البشري من حديثي التخرج، وأصحاب شهادة دكتوراه وماجستير.

العلوم الطبية المساعدة (بكالوريوس).

طب أسنان.

صيدلة.

طب بيطري.

صيدلة إكلينيكية.

تمريض.

الهندسة.

نظم المعلومات والحاسبات.

فنون تطبيقية (الأقسام: تصوير، طباعة، الملابس الجاهزة، غزل ونسيج، جرافيك).

إقتصاد وعلوم سياسية (قسمي: إقتصاد، إحصاء).

سياحة وفنادق قسم إدارة فنادق.

علوم (كيمياء عامة، فيزياء ميكروبيولوجي).

تربية رياضية، وتربية موسيسقية، وتربية نوعية.

زراعة.

إعلا قسم صحافة إلكترونية.

خدمة اجتماعية.

تجارة قسم محاسبة.

ألسن وآداب لغات (إنجليزي، فرنسي،إسباني، روسي، ألماني، إيطالي، صيني).

آداب قسم وثائق ومكتبات، اجتماع وعلم نفس.

حيث حددت الوزارة هذه التخصصات لفتح باب التقديم من خريجيها، ويجب على الطالب التأكد من أنه من الحاصلين لأحد هذه المؤهلات وذلك بقسم المؤهل المطلوب للتقديم بالكلية، وأن يكون من خريجي العام 2022 أو 2021.

شروط كلية الشرطة

وهناك عدة شروط يجب على الجميع استيفائها قبل التقديم، وهذه في دفعة جديدة التي ستبدأ دراستها بداية أكتوبر أو نوفمبر المقبل حسب ظهور النتائج، وهذه الشروط تنطبق للبنات والذكور أيضا، حيث أعلنت عنها الاكاديمية في المؤتمر وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الأصل والجنسية.

حسن السير والسلوك، وعدم وجود أي جريمة مخلة بالشرف أو حكم سواء على المتقدم أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

لا يقل الطول عن 170 سم رجال، و155 سم بنات.

اجتياز كافة الاختبارت المطلوبة داخل الكلية.

تقديم استمارة التقديم قبل التوجه لمقر كلية الشرطة لسحب الملف، ودفع المصاريف.

تقديم كلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

ويمكنكم التقديم على الكلية في خلال الفترة المذكورة، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات بعناية تجنبا لحدوث أي أخطاء، وهي كما يلي:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية moi.gov.eg .

. انزل إلى الأسفل قليلة في الخدمات، ثم اضغط على الزر الأيسر.

ثم انقر على أيقونة الإلتحاق بكلية الشرطة.

اضغط على إنشاء الحساب، وادخل بياناتك، وبعد عمل الحساب اعمل تسجيل دخول عليه.

ثم انقر على التقديم، لينتقل بك إلى موقع الاكاديمية.

املئ الاستمارة بشكل صحيح، ثم اختر موعد سحب الملف واضغط على حفظ.

سيظهر لك دفع المصاريف، قم باختيار طريقة الدفع إما عن طريق البطاقة البنكية أو اختر الدفع عبر فوري وسيعطيك كود تدفع به.

بعدها اطبع الاستمارة الخاصة بك، واصطحبها معك في يوم سحب الملف، وتركنا لكم فيديو بالأعلى عن يوم سحب الملف تابعوه بعناية واتبعوا الخطوات فيه.