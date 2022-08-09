نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق المشروع الأمريكي في حلوان… شقق للايجار وللبيع بالمشروع الامريكي في حلوان 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الإعلان من قبل الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة الخاصة بوزارة الإسكان، والمجتمعات العمرانية عن فتح باب الحجز لعدد من شقق المشروع الأمريكي في حلوان السكنية، كما أعلن أيضًا الجهاز التنفيذي أن الشقق قد تكون مشطبة بالكامل، وتوجد في المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد بمدينة حلوان بالقاهرة، وهو ما يعرف بالمشروع الأمريكي، كما أوضحت وزارة الإسكان عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالشقق المطروحة من مساحة تصل إلى 120 متر، أيضًا مواصفات الوحدات السكنية، وتم الإعلان أيضًا عن سعر الشقق المطروحة، والتفاصيل التي تجرى للحجز سنتناول معلومات أكثر من خلال موقع ثقفني تابعونا.
شقق المشروع الأمريكي في حلوان
أطلقت وزارة الإسكان عدد من شقق المشروع الأمريكي في حلوان السكنية الجديدة كاملة التشطيبات حيث تبلغ مساحة الشقة من 94 متر إلى 120 متر، كما أوضحت الوزارة أنه تم فتح باب الحجز لهذه الشقق الموجودة في المجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد بمدينة حلوان بالقاهرة، وكشفت أيضًا الوزارة عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالتقدم لإحدى هذه الشقق التي توجد في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى.
الإسكان تطلق شقق جديدة كاملة التشطيبات
سنوضح لكم من خلال هذه الفقرة كافة تفاصيل التي تتعلق بالتقديم من أجل حجز شقق المشروع الأمريكي في حلوان في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى والتفاصيل كالتالي:
- القيام بشراء كراسة الشروط الخاصة بالتقدم للمشروع السكني في الوحدات السكنية، وذلك من خلال مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان.
- كما يلزم سداد رسوم كراسة الشروط التي تصل قيمتها إلى 300 جنيه.
- بعدها يتم حجز الشقق وفقًا لأسبقية التسجيل مع دفع الرسوم المقررة من سعر الشقة.
- بعد الإنتهاء من حجز جميع الشقق المعروضة تقوم الوزارة بإغلاق باب التخصيص.
- كما تعرض أيضًا الوزارة أنظمة السداد الفوري لكي تمكن المواطن من تقسيط سعر الشقة.
أسعار الوحدات السكنية الجديدة
تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان عن التفاصيل الخاصة بشقق المشروع الأمريكي في حلوان وعن سعر المتر فى الشقق التي تم عرضها، كما أوضحت الوزارة توافر شقق ذات مساحات تصل إلى 115 متر، وايضًا 107 متر و 120 متر بقيمة تصل إلى 4460 جنية للمتر الواحد، حيث تبلغ قيمة الشقق المعروضة الأسعار التالية:
- يبلغ سعر الشقة ذات مساحه 95 متر إلى 434 ألف جنيهًا مصريًا.
- يبلغ سعر الشقة ذات مساحة 115 متر إلى 515 ألف جنيهًا مصريًا.
- يبلغ سعر الشقة 107 متر إلى 491 ألف جنيهًا مصريًا.
- يبلغ سعر الشقة ذات مساحة 120 متر إلى 536 ألف جنيهًا مصريًا.
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