عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:26 مساءً - قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة استقالته اليوم من اللجنة ، الي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

من ناحية اخرى تطير بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى مدينة الدار البيضاء المغربية في الثامنة صباح غد الأربعاء، للمشاركة في بطولة ودية تنظمها المغرب ضمن الأجندة الدولية.

واختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية قائمة الفريق التي ستخوض منافسات كأس الدار البيضاء التي تقام في المغرب خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجارى، وسيتم خلالها تجربة العديد من العناصر الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا لقوام المنتخب، والوقوف على مستواهم الحقيقى قبل خوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية.

واختار المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية قائمة لاعبين تضم كلًا من: مصطفى سمير، حسان محمد، مصطفى أحمد، حسام باولو، أحمد الشحات، عبدالرحمن حسن، محمد السيد ، كريم شحاتة، إسماعيل بهجت وإبراهيم حسن.

ويخوض المنتخب المصري 3 مواجهات قوية في هذه البطولة تبدأ مع منتخب الإمارات يوم 12 أغسطس قبل مواجهة المغرب في اليوم التالي وتختتم المباريات بمواجهة منتخب السعودية يوم 14 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمصطفى لطفي كلًا من أحمد أبوسريع المدرب العام، محمد فوزى مدربًا لحراس المرمى، محمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.

وتأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، بعد فوزه على نظيره الغاني بنتيجة 12-11 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية.