مدبولى: الحكومة وضعت خطة محكمة لترشيد استهلاك الكهرباء تبدأ الأسبوع المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:25 مساءً - أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة ستبدأ في خطة محكمة تتضمن عددا من القرارات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، فيما عدا المباني التي لها طبيعة عمل خاصة والأمكان التي يستلزم توافر الكهرباء بها أو غرف التحكم بالكهرباء.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم قطع الإنارة الخارجية للمباني الحكومية وتخفيض إنارة الميادين العامة وإنارة الشوارع والمحاور الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى البدء في تلك الخطوات بالفعل كما تم في ميدان التحرير مع بداية التطبيق الفعلي لجميع الجمهور بداية من الأسبوع المقبل، فضلا عن وجود متابعة اليومية.

ولفت إلى عودة التوقيت الصيفي للمولات التجارية والمحلات العامة، حيث سيكون في الساعة 11 مساء، وعلى أن تكون درجة الحرارة في المولات التى يوجد بها تكييف مركزي 25 درجة فأكثر.

وشدد مدبولى على التنسيق مع وزارة الشباب والرياضية لتقليل الإنارة في المنشآت الرياضية والصالات الرياضية الكبري، مبينا أنه يتم التنسيق حاليا بين وزارة الشباب والنوادي والاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد الإغلاق وتقليل إنارة الاستادات والمنشآت العملاقة، وليس النوادى الاجتماعية.

ونوه بوجود خطة بين وزارتي الكهرباء والبترول لإعادة هندسة عملية تشغيل المحطات بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستهلك غازا طبيعيا أقل وتنتج طاقة كهربائية أكبر، مثل المحطات الثلاث لـ"سيمنز" التي يمكن التحميل عليها أكثر، بما يوفر الغاز طبيعي أكثر ويخفف الأعباء الدولارية في ظل الارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة.

كما أعلن رئيس الوزراء عن أن هناك إجراءات أخرى يتم دراستها لترشيد استهلاك الكهرباء، داعيا المواطنين إلى الاستشعار بحجم الأزمة، وأن هدف الحكومة هو ترشيد استخدام الكهرباء وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة في ظل الأزمة الحالية، وبما يعطي فرصة أكبر لتصدير الغاز الطبيعي.