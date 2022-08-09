مدبولى يصدر قرارًا بإضافة أغراض إقامة المشروعات الحكومية ضمن ”حياة كريمة” لأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 04:25 مساءً - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار رقم 55 لسنة 2022 بأن تضاف أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/، والذي جاء في مادته الثانية بأن يعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم الموافق 9 أغسطس الجاري.