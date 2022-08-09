عاجل- تقليل الإنارة العامة.. مدبولى يعلن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تبدأ تطبيق إجراءات لتوفير استهلاك الطاقة والكهرباء، موضحًا: "نحاسب الشرائح الأولى والثانية بنصف سعر الكهرباء".





وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "بدأنا خطة محكمة لترشيد الكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء لتوفير الغاز لتصديره للحصول على العملة الصعبة. وأوضح مدبولى أنه جرى التنسيق مع وزير الشباب والرياضة؛ لترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت الرياضية، وكذلك ترشيد الكهرباء فى المبانى الحكومية فيما عدا الحجرات التى تتطلب استمرار التشغيل. وأوضح مدبولى أنه تقرر إطفاء كهرباء واجهات المبانى الحكومية وتقليل الإنارة العامة فى الشوارع والميادين، وبدأ تطبيق ذلك بالفعل فى ميدان التحرير بوسط العاصمة.

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