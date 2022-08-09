مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده منطقة مثلث ماسبيرو، اليوم، إن المثلث من المشروعات المميزة، التى حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

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