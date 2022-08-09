نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة المصرية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والإنتاج الحربي قراراً رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية اللازمة للخدمة العسكرية والخدمة الوطنية في القوات المسلحة، وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية: القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة للأسباب الطبية للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة والخدمة الوطنية واستناداً إلى ما قدمه تنظيم وإدارة القوات المسلحة، قرر استبدال نص (المادة 1) وجزء من الفقرة 13 فقرة (أ) من البند (2) من تاسعاً من قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 195 لسنة 2020.

تعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية

• مقاس الصدر وارتفاعه: إعفاء من كان طول القامة أقل من 160 سم ومحيط صدره أقل من 80 سم عند الزفير.

• المقطع الثالث عشر الفقرة (أ): الاعوجاج الداخلي أو الجانبي للساق أكبر من 10 سم، نتوء داخلي للكاحل.

• (المادة 2)، تلغي المادة 4 من اللائحة الوزارية رقم 195/2020 متطلبات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والخدمة الوطنية في القوات المسلحة.

• (مادة 3) ينفذ هذا القرار مدير التجنيد والتعبئة ومدير الخدمات الطبية.

• (مادة 4) ينشر هذا القرار في ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به من تاريخ نشره.

شروط التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية

• يجب أن تكون جنسية الطالب مصرية وأن يكون من أبوين وجدين مصريين.

• يجب أن يكون الطلاب حاصلين على شهادة الثانوية العامة (التعليم الثانوي العام أو ما يعادلها / التعليم الثانوي القسم، 3 سنوات و 5 سنوات / مؤهل جامعي).

• يجب أن يكون الطلاب مسجلين في إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية.

• ولم يسبق إدانتهم بعقوبات جنائية أو جرائم مخلة بالشرف، وأن يكون الطالب حسن السلوك.

• يجب ألا يكون الطالب متزوج ولم سيبق له الزواج ويلتزم بعدم الزواج خلال فترة دراسته في الكلية.

• لم يتم إعفاء الطلاب العسكريين من الخدمة العسكرية بسبب عدم اللياقة البدنية .

• أن لا يقل طوله عن (170 سم) في جميع الكليات العسكرية باستثناء الكليات الجوية المسموح بها(158 سم).

• يجب أن يكون الطلاب لائقين بدنياً وطبياً وفقًا لمتطلبات اللياقة الصحية التي وضعها المجلس الطبي العام للقوات المسلحة.

• إذا كان غير مؤهل لأسباب صحية واجتاز الطالب اختبار اللياقة البدنية، فلا يُسمح بإعادة فحص نفس المجموعة من الطلاب المرشحين لهذا العام.

• أن يؤدى الطالب اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر).

• يجتاز الطالب الاختبار النفسي.

• يجب أن يجتاز اختبار (كشف الهيئة) يتم تقييمه من قبل لجنة الإختبار.

• يجب أن يجتاز الطالب اختبار المعلومات العامة بامتياز.

• يجب أن يجتاز الطالب الاختبار التفضيلي (إنجليزي- كمبيوتر).

• يجب أن يجتاز الطالب امتحانات طبية متقدمة منها (التحليل المهني المتقدم).