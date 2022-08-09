مدبولى من مثلث ماسبيرو: الدولة وفت بوعودها.. والجميع استفاد (صور)

جدة - نرمين السيد - رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسؤولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى مستهل جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التى حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة وفَّت بوعودها بتطوير هذه المنطقة، دون إلحاق أى ضرر بساكنيها، أو مُلاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا فى مراحل التفاوض مع شاغلى الوحدات والمُلاك، أو غيرهم أن الجميع "سيخرج مستفيدا" من تطوير هذه المنطقة، التى تقع فى قلب القاهرة، وسواء الذين حصلوا على تعويض نقديّ، أو من حصلوا على سكن بديل، وكذلك من سيتم إعادة تسكينهم قريبا؛ فالجميع استفاد مما تم من أعمال تطوير، كما أن الدولة استفادت من خلال إعادة الوجه الحضاريّ لهذه المنطقة الحيوية الواقعة فى قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة فى التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج "السكن البديل" بالمشروع؛ لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن.

وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن العمل يسير فى مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو على قدم وساق للانتهاء منه بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث من المخطط بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية فى مشروع أبراج السكن البديل خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح أن مشروع الأبراج السكنية، الذى يقع على مساحة يبلغ مسطحها 25853 م2 ما يعادل 6.2 فدان، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلى) بمسطح 19220 م2 سعة 353 سيارة، ودور أرضى ( تجارى ) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها 8500م2، إضافة إلى دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة، بالإضافة إلى برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية لكل برج، وبرج ثالث (استثمارى) بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالى 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إدارى) يتكون من بدروم ودور أرضى تجارى، بالإضافة إلى 15 دورا متكررا.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه جار الانتهاء من التشطيبات الخارجية والداخلية لبرج السكن البديل الأول، التى بلغت نسبة تنفيذها 98%، وكذلك أعمال تنسيق الموقع بنسبة 95%، لافتا إلى أن التشطيبات الخارجية لبرج السكن البديل الثانى وصلت إلى 95%، كما بلغ معدل تنفيذ التشطيبات الداخلية به إلى 92%، وأعمال تنسيق الموقع بنسبة 85%، وفيما يتعلق بالبرج الإدارى فقد وصلت معدلات تنفيذ التشطيبات الخارجية إلى 98%، والتشطيبات الداخلية 94%، بينما وصل معدل تنفيذ التشطيبات الخارجية للبرج الاستثمارى إلى 98%، والداخلية 90%.

كما أوضح وزير الإسكان أنه جار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، الذى يتكون من 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 طابقا تحتوى على 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه شقق سكنية، وفيلات متميزة، وترتكز هذه الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضى وأول وثانى، كما تحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوى على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمبانى، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل كذلك إقامة محطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات.







وتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمنطقة مثلث ماسبيرو، نموذجًا للوحدات السكنية المخصصة للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على مستوى التشطيبات الذى تم تنفيذه بها، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن الدولة تفى بوعودها دوما فى تطوير المناطق العشوائية، وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.