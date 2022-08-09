عاجل- رئيس الوزراء يعلن موعد تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية مع نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد السلع تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية الأخيرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تسير بخطى مدروسة لزيادة الصادرات، لافتا إلى أن 60 % من إنتاج الغاز الطبيعى بمصر يذهب لمحطات الكهرباء لإنتاج الطاقة التى نستخدمها يوميا فى أمورنا الحياتية، مؤكدا أنا تسريع عملية تشغيل حقل (ظهر) وفر حجم كبير من الطاقة لنا خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدبولى أنه لتوفير الغاز الطبيعى لتصديره تم استبداله ببعض محطات الكهرباء بمادة "المازوت" لتوفير فائض يمكن تصديره لتوفير العملة الصعبة.