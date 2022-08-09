وزير النقل يشهد توقيع عقد تصنيع وتوريد 7 قطارات نوم فاخرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع العقد اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الأسبانى كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو.

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتى استكمالا لسلسلة الصفقات الضخمة التى يتم إبرامها فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية للمساهمة فى تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مقدما التهنئة للرئيس وللمصريين على هذه الصفقة الهامة مؤكدا الدور الكبير للرئيس فى إنهاء هذه الصفقة مع تالجو الأسبانية العالمية وإصراره الكبير على إنفاذها.



وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة ستساهم فى دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة فى تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة فى زيادة موارد السكة الحديد.

ولفت الوزير إلى أن القطارات الجديدة سيتوفر بها أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة وكل قطار سيتكون من 18 عـربة (عربة قوى + عربة بوفية + عربة نادى + 5 عربات أولى فاخرة + 10 عربات ثانية فاخرة) بإجمالى 126عربة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم فى مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقا لتوجيهات القيادة السياسيه بالعمل المستمر على توطين صناعه النقل فى مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لتلبية متطلبات السوق المحلى ثم الانطلاق الى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون لدراسة إنشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الأسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك) لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر.

ويشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة (100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة اولى من اجمالى 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.

وقع البروتوكول الثلاثى اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الأسبانى كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو، والدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك.

ويعد هذا البرتوكول هو الثانى فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطارا والذى سبق توقيعه مع اتحاد شركات "هيونداى روتم / نيرك" لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة فى عدد أعداد الركاب خلال السنوات المقبلة وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.



وأكد الوزير خلال توقيع البروتوكول أنه يعتبر خطوة مهمة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة لتوطين الصناعات الثقيلة فى مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار وزير النقل إلى أن التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى فى هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة فى مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم فى توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى كل دول العالم خاصة قارة إفريقيا.