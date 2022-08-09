عاجل- مدبولى يكشف عن قرارات مهمة بشأن الكهرباء لترشيد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، بالقاهرة، أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعى تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية، لافتا إلى أن أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعى يتم تخصيصها لمحطات الكهرباء.

وأشار مدبولى إلى أن الدولة تدعم تسعيرة الكهرباء بصورة غير مسبوقة، لافتا إلى أن الدولة تعطى الكهرباء بأقل من قيمتها العالمية.

وأوضح مدبولى، أن الدولة ستعلن عددا من القرارات التنفيذية غدا، يبدأ تنفيذها بداية من الأسبوع المقبل، مثل ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية وقطع الكهرباء عنها فور انتهاء العمل، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية.