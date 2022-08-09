وزير النقل يشهد توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية و تالجو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:22 مساءً - شهد اليوم الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية و تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة جديدة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة (15) سنة شامل الإتاحية وتوريد قطع الغيار والمعدات الخاصة بالقطارات، ووقع العقد اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الاسباني السيد /كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو .

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي استكمالاً لسلسلة الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية للمساهمة في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مقدماً التهنئة لفخامة الرئيس والشعب المصرى العظيم على هذه الصفقة الهامة ومؤكدا على الدور الكبير لفخامة الرئيس فى إنهاء هذه الصفقة مع تالجو الاسبانية العالمية واصراره الكبير على إنفاذها مشيرا إلى أن هذه الصفقة ستساهم في دعم الأسطول الحالى من قطارات النوم بالسكة الحديد وستشكل نقلة نوعية هائلة في تقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسائحين كما تساهم فى زيادة عدد الرحلات الخاصة بتلك القطارات على خطوط الشبكة وتنشيط السياحة الداخلية وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية والمساهمة في زيادة موارد السكة الحديد .

واشار الوزير الى أنه سيتوفر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة و كل قطار سيتكون من عـــدد (18) عــــربة (عربة قوى + عربة بوفية + عربة نادي + 5 عربات أولى فاخرة + 10 عربات ثانية فاخرة) بإجمالي عدد 126عربة مضيفاُ أنه تم الاتفاق مع شركة تالجو على توطين صناعة عربات قطارات النوم في مصر بالتعاون مع شركة سيماف وفقاً لتوجيهات القيادة السياسيه بالعمل المستمر على توطين صناعه النقل في مصر. بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وذلك لتلبية متطلبات السوق المحلي ثم الانطلاق الى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون لدراسة انشاء مصنع مصري لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية وذلك بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية والشركة الوطنية

المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك ) وذلك لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحيث يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة ( 100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة ) بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة اولى من اجمالي 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا ووقع البروتوكول الثلاثي كل من اللواء محمد غزال القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية وعن الجانب الاسباني السيد /كارلوس اوريول رئيس مجلس إدارة شركة تالجو والدكتور / احمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وحيث يعد هذا البرتوكول هو البروتوكول الثاني في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر بعد عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار والذي سبق توقيعه مع إتحاد شركات هيونداي روتم / نيرك لتوطين صناعة قطارات المترو بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد أعداد الركاب خلال السنوات القادمة وكذلك تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وأكد الوزير خلال توقيع البروتوكول أنه يعتبر خطوة هامة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وفي اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والقطاع الخاص المحلي ممثلا في شركة نيرك

وأشار وزير النقل الى ان التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع إحتياجات المشروعات القومية الضخمة الذى تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا