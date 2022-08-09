انتصار السيسى تنعى الفنانة الراحلة رجاء حسين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 02:22 مساءً - نعت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفنانة رجاء حسين، والتى رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.