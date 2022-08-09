التضامن: افتتاح معرض «ديارنا» بالعلمين الجديدة الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى يوم الجمعة المقبل معرض "ديارنا" للحرف التراثية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، الذى يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر كامل حتى نهاية موسم الصيف الحالى.





ويقام المعرض على مساحة 3000م، ويشارك فيه 120 عارضا بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض "ديارنا العلمين" يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكل منتجاته، والذى يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى والذى يستمر على مدار شهر كامل، وتقسم فترة المعرض على مرحلتين، مدة كل مرحلة 15 يوما يتم خلالها تغيير العارضين والمنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أن الوزارة تحرص على التوسع فى إقامة معرض "ديارنا" بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص كذلك على إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معرض "ديارنا" يحمل عددا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالى للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها.