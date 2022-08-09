وزير الشباب: 3.5 مليون جنيه دعما لمراكز الفنون فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعم 23 مركزا للفنون بمديريات الشباب والرياضة، بمختلف المحافظات بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه، نظير تنفيذ برنامج "تشغيل مراكز الفنون" بمديريات الشباب والرياضة داخل 23 محافظة، بإجمالى 2500 مشارك.





ويرتكز البرنامج على تنفيذ مجموعة من المسابقات فى مجالات "الموسيقى والكورال والفنون التشكيلية، والفنون الشعبية " فى كل محافظة لتسليط الضوء على تنمية المواهب الفنية وبث روح التنافس بين الشباب وإطلاق المهارات الإبداعية.

ويشارك فى المسابقة النشء والشباب من محافظات " الفيوم، الإسكندرية، بنى سويف، أسوان، الدقهلية، الجيزة، شمال سيناء، البحيرة، المنيا، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، أسيوط، القاهرة، الأقصر، بورسعيد، الغربية، سوهاج، القليوبية، كفرالشيخ، قنا، الوادى الجديد، جنوب سيناء"، وتقوم لجنة تحكيم مكونة من أساتذة متخصصين فى كل مجال بتحكيم الأعمال واختيار الفائزين بالمراكز الأولى من المحافظات المشاركة.

وأعلنت الوزارة عن اختيار أفضل الأعمال المتميزة للشباب والفرق بالمجالات الفنية الثلاثة وتصعيدها للمسابقة القومية وفقا لما يلى " 25 عملا بواقع 4 مجالات تشكيلية بإجمالى 100 عمل، أفضل 10 فرق بمجال الفنون الشعبية، أفضل 10 فرق بمجال الموسيقى والكورال".