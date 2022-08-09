محافظ الدقهلية يكرم أوائل الثانوية العامة (صور)

جدة - نرمين السيد - وكرم محافظ الدقهلية الطالب محمد أيمن نصر متولى والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمى علوم بمدرسة برج النور الحمص الثانوية المشتركة التابعة لإدارة اجا التعليمية، والطالبة أمنية إبراهيم السيد محمد والحاصلة على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبى بمدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية التابعة لإدارة منية النصر التعليمية، والطالبة سوسن رامى سراج الدين والحاصلة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم الأدبى بمدرسة جيهان السادات الثانوية التابعة لإدارة شرق التعليمية.

وقال المحافظ أتقدم بخالص تهانى القلبية لأبنائى الطلاب الذين رفعوا اسم الدقهلية عالية خفاقة بتفوقهم، كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لأولياء الأمور الذين بذلوا الغالى والنفيس من اجل ابنائهم حتى حصلوا على هذا النجاح المشرف.



وأشار المحافظ إلى أن الدقهلية على مدار تاريخها أنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى شتى المجالات العلمية والفكرية والطبية والإعلامية والأدبية والسياسية والدينية مما كان لهم الأثر البالغ فى جميع مناحى الحياة فى مصر والعالم.

وأكد مختار أن التفوق والنبوغ هو عنوان الاتقان والتميز فى كل مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والمقبلة، وعلى أن المعلم يظل هو ركيزة التعليم والتعلم واللبنة الأساسية له فى المنظومة التعليمية بشكل عام.