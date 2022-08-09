لخدمات أفضل.. بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والتأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وقعت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بشأن تعزيز الاستفادة من الخدمات المُقدمة من الهيئتين، وذلك بمقر هيئة الدواء المصرية بالعجوزة.





قام بالتوقيع كل من الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل. ويتيح البروتوكول توفير هيئة الدواء المصرية لما يمكن إتاحته من معلومات متعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية لهيئة التأمين الصحى الشامل، التعاون فى مجال حوكمة وتنفيذ المشروعات التطويرية فى الممارسات الصيدلية والدوائية والدراسات البحثية، إطلاق حملات توعوية مشتركة فى مجالى الصحة والدواء، تبادل الخبرات بين الطرفين فى ضوء توجه الدولة للاستثمار فى المواد البشرية، ورفع كفاءة العاملين فى الهيئتين، وذلك عن طريق حضور ورش العمل والدورات التدريبية المنظمة من الطرفين. يأتى ذلك فى ضوء دعم هيئة الدواء المصرية للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وحرصها على التواصل مع كافة الهيئات المعنية بتنفيذ المشروع، كذلك التنسيق الدائم وتبادل الخبرات والمعارف مع كافة مؤسسات الدولة، وخاصة العاملة فى المجال الصحى.

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