الأوقاف تعقد الدورة الـ 119 حول التوعية السكانية والصحة الإنجابية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف انعقاد الدورة الـ 119 فى المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة، على مدى يومين، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات، وفى ضوء التعاون المشترك بين وزارتى الأوقاف والصحة والسكان فى دورات المواطنة والتوعية السكانية والصحة الإنجابية.





حاضر خلال الدورة الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتورة أمانى الصياد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، والدكتورة نجلاء محمد مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وداليا حسين مدير فرع المجلس القومى للسكان بالجيزة، والدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بمديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمد عثمان البسطويسى منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للسكان. وأكد المحاضرون - خلال الدورة - أن قوة الأسرة تتمثل فى قوة البناء المادى والمعنوى لها، وأن تنظيم الأسرة سلوك حضارى راق بين الزوجين، وقرار مشترك لا يقوم به أحد الزوجين منفردًا، بل هو قرار حكيم مبنى على المعرفة، وإدراك أن مشكلة الزيادة السكانية تؤثر على التنمية الاقتصادية والتعليمية وجميع مناحى الحياة مما يلزم بالضرورة وضع خطة عمل كبيرة وشاملة لحل تلك المشكلة.

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