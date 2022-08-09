حياة كريمة.. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ الفرص (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأطلقت التضامن المبادرة 2021 لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا اجتماعية وصحية، حيث تتعاون مع جمعية الأورمان لتوفير الأجهزة التعويضية والتكنولوجية بالمجان، وتعمل على تقديم المصروفات الدراسية والأجهزة التكنولوجية والتعويضية والتدريب الفنى.

واستهدفت المرحلة الأولى توزيع 2000 جهاز لاب توب على طلاب ذوى الإعاقة البصرية، فيما تم تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية.