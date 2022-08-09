جدة - نرمين السيد - وأطلقت التضامن المبادرة 2021 لدعم الطلاب الذين يواجهون ظروفا اجتماعية وصحية، حيث تتعاون مع جمعية الأورمان لتوفير الأجهزة التعويضية والتكنولوجية بالمجان، وتعمل على تقديم المصروفات الدراسية والأجهزة التكنولوجية والتعويضية والتدريب الفنى.
واستهدفت المرحلة الأولى توزيع 2000 جهاز لاب توب على طلاب ذوى الإعاقة البصرية، فيما تم تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ الفرص (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.