جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، وبحضور سفير بوركينا فاسو بالقاهرة.





استعرض اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوركينا فاسو الشقيقة. وأكد وزير الدفاع وشئون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع فى مشروعات التنمية ببوركينا فاسو.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن هذه الزيارة تأتى انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الإفريقية. وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى بحث المشاركة فى مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا ببوركينا فاسو. وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، تفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الدفاع ببوركينا فاسو معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، وأشاد وزير الدفاع البوركينى بمجهودات الهيئة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين أحدث التكنولوجيات وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفريق التراس يبحث مع وزير دفاع بوركينا فاسو تبادل الخبرات فى التصنيع (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.