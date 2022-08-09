رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث تعزيز التعاون الإعلامى مع السفير البريطاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 01:26 مساءً - استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الإعلامي بين البلدين، مؤكداً خلال اللقاء ضرورة التعاون الإعلامي بين مصر وبريطانيا خاصة، وأن البلدين يواجهان تحديات مشتركة ناتجة عن الأزمات العالمية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس بصدد إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل، يقدم له كل ما يتناسب مع سنه والمرحلة العمرية التي يمر بها، وأيضاً إطلاق أكبر برنامج لتدريب الإعلاميين الأفارقة يحتوي عشر دورات تدريبية ويستمر لمدة عام كامل، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم افتتاح البرنامج خلال الأسبوع المقبل لتدريب 20 إعلاميًا سودانيًا من مختلف وسائل الإعلام السودانية، على أن تشمل بعد ذلك كافة الدول الإفريقية.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من المقرر أن يستضيف خلال شهر سبتمبر المقبل اجتماعات وزراء الإعلام العرب، لمناقشة القضايا المشتركة بين الدول العربية خاصة في مجالات الإعلام، والتي تشمل مواجهة الإرهاب والسوشيال ميديا وكيفية التعامل مع الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية، كما من المقرر أن يتم طرح استراتيجية الإعلام الآمن للطفل للمناقشة، مضيفًا أنه كذلك بالتزامن مع الاجتماعات سوف يتم استضافة 10 من كبار الإعلاميين بالوطن العربي وتنظيم ندوات لهم مع الإعلاميين والصحفيين المصريين.

من جانبه، أكد السفير جاريث بايلي، أنه يرى تطورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي المصري، موضحًا أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ، بالتزامن مع استضافة مصر لـ COP27، خاصة وأن قمة المناخ التي عقدت في اسكتلندا مؤخرًا سلطت الضوء على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة التغيرات المناخية.

وأضاف أن السفارة البريطانية في القاهرة، سوف تقوم ببحث سبل التعاون مع المركز الثقافي البريطاني لتدريب عدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين حول قضايا البيئة والمناخ بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر COP27، مشيرًا هناك تعاون بين منظمة اليونيسيف وهيئة تنظيم الإعلام البريطاني، للوصول إلى كود مناسب للإعلام المقدم للأطفال.