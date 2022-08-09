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السيدة انتصار السيسى: أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 01:26 مساءً - نعت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفنانة رجاء حسين، والتى رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربي بفنها الراقي وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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