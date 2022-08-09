"الصحة" تتعاقد على 12 سكوتر إسعافى للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم التعاقد على 12سكوتر اسعافى للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية مشيرة إلى أن "الاسكوتر الإسعافي" يمثل أحدث الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين، حيث يتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف (قائد الاسكوتر)، وبحوزته حقيبة "الإسعافات الأولية" التي تحتوى على المستلزمات الطبية، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن "الاسكوتر الكهربائي" يساهم في سرعة إسعاف المصابين، بالاضافة لكونه صديقا للبيئة حيث يعمل من خلال الشحن الكهربائي و يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ولا يصدر منه أي عادم نهائيًا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن الدفع بذلك الاسكوتر الإسعافي في الوقت الحالي يتوافق مع توجهات الدولة التي تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة، وبما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى التوسع في تلك الخدمة وعرض ذلك النموذج بقمة المناخ cop27.