وزير الشباب يجتمع مع اللجنة العليا لمبادرة «مصر بلا غرقى»

وتناول الاجتماع الحديث حول خطة العمل، والبرامج المقرر تنفيذها الفترة المقبلة ضمن فعاليات المبادرة، والتى تسعى إلى الحد من حوادث الغرق عن طريق رفع الوعى، وثقافة الإنقاذ لدى المواطن المصرى، كما تم التطرق إلى الخطوات المُتخذة بشأن تأمين الشواطئ والمسطحات المائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتكثيف الندوات والمؤتمرات الخاصة بتوعية المواطنين فى هذا الشأن.
وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية مبادرة "مصر بلا غرقى"، وما تتضمنه من رؤى ومستهدفات للحد من حوادث الغرق، من خلال إقامة حزمة منوعة من البرامج، مشيراً إلى الدعم الكامل والمتواصل الذى تقدمه الوزارة للمبادرة، وتنفيذها على نطاق واسع.
وشدد الوزير على المتابعة الدورية مع مديريات الشباب والرياضة فى مختلف المحافظات فى تنفيذ فعاليات مبادرة "مصر بلا غرقى"، وتكثيف برامج ومشروعات توعية النشء والشباب بالسباحة والإنقاذ داخل المنشآت الشبابية والرياضية، فضلاً عن التأكيد على توافر المُنقذين فى حمامات السباحة حفاظاً على مرتادى وأعضاء تلك المنشآت.
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