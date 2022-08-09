محافظ بورسعيد: مصر تنتهج سياسة زراعية جديدة للارتقاء بالمنظومة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعاطف وجدى، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ويوسف الشاهد مستشار المحافظة ومدير مديرية الزراعة، ورئيس مدينة بورفؤاد ورئيس حى الجنوب.

ووجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء، بزيادة الرقعة والمساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد، بما يساهم فى زيادة معدلات المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كاف، يحقق الاكتفاء الذاتى لمحافظة بورسعيد، واستمع المحافظ لآخر تطورات العمل داخل مديرية الزراعة ببورسعيد، وإجراءات توريد المحاصيل الزراعية والتسهيلات المقدمة للمزارعين من المحافظة.

كما وجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلى ومدقق بكافة المساحات الزراعية، مع مطابقتها على أرض الواقع بالحيازات الزراعية، وشدد على ضرورة الالتزام بتدقيق ومراجعة بيانات المساحات الزراعية ميدانيا خلال أعمال الحصر، على أن تشمل إجمالى الرقعة المنزرعة بكل محصول على حدة، وذلك للوقوف على المساحات الفعلية للأراضى الصالحة للزراعة لإمكانية استغلالها لزراعة محاصيل استراتيجية هامة.

وأكد عادل الغضبان، على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من المحاصيل الزراعية، لافتا أن الدولة المصرية تنتهج سياسة زراعية جديدة تساهم بدورها فى الارتقاء بالمنظومة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائى وتوفير كافة الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.