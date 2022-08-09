عاجل.. السيدة انتصار السيسى ناعية رجاء حسين: أخلصت لوطنها وأسرتها

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية قائلة: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التى رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربى بفنها الراقى وأسلوبها الفنى المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها، رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته". يذكر أن رجاء حسين من مواليد نوفمبر عام 1937 بمحافظة القليوبية، بدأت مسيرتها الفنية مع فرقة نجيب الريحانى عام 1958، وعملت فى المسلسلات الإذاعية قبل أن تقتحم عالم السينما وشاركت فيما يقرب من 200 عمل متنوع ما بين السينما والمسرح والتلفزيون وكرمتها وزارة الثقافة فى العديد من المناسبات كان آخرها الدورة 24 من المهرجان القومى للسينما المصرية فى مايو الماضى.

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