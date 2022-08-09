تدشين كنيسة السيدة العذراء بأسكر بعد ترميمها (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا زوسيما فى الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والشمامسة والشعب. يذكر أن مذابح الكنيسة، جرى تدشينها بعد الترميم عقب زلزال 1992 بيد الأنبا دوماديوس مطران الجيزة.

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