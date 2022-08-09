حياة كريمة.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بنجع حمادى

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة متنوعة التخصصات، إلى قرية أولاد نجم بمركز نجع حمادى وذلك فى إطار مشاركتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 934 حالة.





وقال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة - فى بيان - إن القافلة الطبية قامت بعلاج 934 حالة مرضية من أبناء القرية، مشيرا إلى أن مجموعة مكافحة الإدمان قامت بعمل اللقاءات التوعوية مع أهالى المركز من مختلف الفئات العمرية للتأكيد على أخطار الإدمان، وكيفية الوقوع فريسة له وتوزيع المطبوعات والملصقات.

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