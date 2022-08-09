وصول جثمان الراحلة رجاء حسين لمسجد الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:29 مساءً - وصل منذ قليل جثمان الفنانة الراحلة رجاء حسين، والذى وفاتها المنية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس، عن عمر يناهز 83 عاما، إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل صلاة الجنازة حيث توفيت فى منزلها ولاقت ربها فى هدوء تام.

ورافق الجثمان كلا من والد ابناءها الفنان سيف عبد الرحمن، وزوجته دينا واصف، وابنتها أمل سيف، وشقيق زوجها سيف عبد الرحمن بالإضافة إلي عدد من الأقارب والأصدقاء وعدد من محبيها.

ونعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنانة الكبيرة رجاء حسين، والتي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالفن والابداع، لتترك في ذاكرة محبيها أعمال لا تنسى، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفى تصريحات سابقة للفنانة الراحلة رجاء حسين، على تليفزيون اليوم السابع كشفت رفضها لمصطلح الضرة، قائلة: "كلمة ضرة دى بتضايقنى.. ضرة إيه وزفت إيه..أنا وزوجته دينا أسرة واحدة، وأنا بحبها".

وأضافت خلال تصريحات: "من حق الرجل أن يتزوج، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي، لا يمكن الاعتراض على مشيئة الله سبحانه وتعالي، وحتى لو جاب الزوجة التانية على قلب البيت ".

وتابعت:" اتطلقت عام 2006 وفضلت سنة كاملة، حتى وقع الطلاق رسميًا عام 2007، ابنى شاهد على عقد طلاقي، وكذلك أخي، وتكتمت على الموضوع بشكل غير طبيعي، واتخذت قرارا بأنه لا عودة لزوجى سيف عبد الرحمن.. حافظت على بيتي والأسرة المصرية، وما مدى الضرر الذي وقع عليا حينما تزوج؟.. بالعكس علاقتي بزوجة طليقى زي علاقتي ببنتي، وكفاية إنها بتقولي يا ماما".