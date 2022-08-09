وزيرة التخطيط تستقبل وفدًا من التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:29 مساءً - التقى عددٍ من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسادة معاونيها، وذلك لاستعراض ومناقشة خطة التحالف الوطني للحماية الاجتماعية وسبل التعاون بين التحالف الوطني والوزارة.

وقد اشادت الوزيرة بما يقوم به التحالف الوطني من مجهودات تنموية وخيرية بهدف توفير مظلة حماية إجتماعية شاملة تخدم المواطنين الأكثر استحقاقًا وكيف أن وجود التحالف ممثلًا للمجتمع المدني يعتبر محاكاة لتفعيل المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة- المجتمع المدني - القطاع الخاص)،كما اكدت على تفرد التجربة من حيث كفاءة التنسيق على كافة المستويات المركزية واللا مركزية من اجل ضمانة الوصول لكافة المواطنين بشكل لائق وبتدخلات تلبي احتياجاتهم الفعلية، كما أشادت بوجود قاعدة بيانات مركزية موحدة للتحالف الوطني يمكن من خلالها رؤية ما يحصل عليه المواطن من أشكال مختلفة للدعم بشكل واقعي وحقيقي.

وقد تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارة والتحالف الوطني في المرحلة القادمة في العديد من الملفات والتي يأتي على رأسها ملف التمكين الاقتصادي وبالأخص تمكين المرأة اقتصاديا، وكذلك مشروع تنمية الاسرة المصرية في محاور رفع الوعي وبناء الثقافة فيما يخص تبني مفهوم الاسرة الصغيرة وكذلك المساهمة في تقديم خدمات تنظيم الاسرة من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وان يظل التنسيق بين الوزارة والتحالف مستمرا في جميع محاور خطة الدولة للتنمية الشاملة والتي يعمل فيها المجتمع المدني بدوره كشريك اساسي، وذلك سعيا لمضاعفة النواتج وتحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن على جودة حياة المواطنين وعلى تنمية الدولة المصرية ككل.

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.