طلاب الدبلومات الفنية يختتمون امتحانات الدور الثانى

جدة - نرمين السيد - واعتبارا من الغد الأربعاء، تبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدور الثانى عام 2022، فى المواد ذات الورقة الامتحانية، والتى تستمر لمدة يومين، حيث تنتهى الخميس المقبل الموافق 11/8/2022.
وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدور الثانى للدبلومات الفنية 2022، بلغ 221 ألفا و827 طالبا وطالبة، بمختلف النوعيات كالتالى: 111534 صناعى، 41795 زراعى، 64542 تجارى و956 فندقى.
وبلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية هذا العام 447 لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفنى كالتالى: 238 صناعى، 120 تجارى، 84 زراعى و5 فندقى.
وبتاريخ 3 يوليو الماضى، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية بنسبة نجاح إجمالية بلغت 68.36%.
وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية هذا العام 2021-2022، والذين تقدموا لامتحانات الدور الدور الأول 789 ألفا 351 طالبا وطالبة، وتتعدد مسميات الشهادات والتخصصات الفنية لتصل إلى 22 شهادة.
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